Очевидец рассказал о пожаре в жилом доме в Красноярске
- © ГУ МЧС России по Красноярскому краю
«Дымом вообще не пахло, пока МЧС не вскрыло дверь. Ничем не пахло, всё идеально было. У нас тоже окно, дым пошёл, только когда они вскрыли», — заявила Наталья Пятому каналу.
По её словам, с погибшими она не общалась. Семью она назвала благополучной.
Уголовное дело о пожаре с восемью погибшими в Красноярске по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК.
Ранее Newinform сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.