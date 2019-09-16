Очевидец рассказал о пожаре в жилом доме в Красноярске

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Жительница пятиэтажного дома на улице Гусарова в Красноярске рассказала о пожаре в соседней квартире, в результате которого погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов.
Очевидец рассказал о пожаре в жилом доме в Красноярске
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Дымом вообще не пахло, пока МЧС не вскрыло дверь. Ничем не пахло, всё идеально было. У нас тоже окно, дым пошёл, только когда они вскрыли», — заявила Наталья Пятому каналу.

По её словам, с погибшими она не общалась. Семью она назвала благополучной.

Уголовное дело о пожаре с восемью погибшими в Красноярске по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК.

Ранее Newinform сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.

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