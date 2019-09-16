Открылась конференция «Участие организаций в противодействии коррупции»

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Конференция «Участие организаций в противодействии коррупции» открылась 16 сентября. Она продлится два дня. Её проводит Генеральная прокуратура России совместно с Министерством труда и социальной защиты.

Мероприятие организовано в рамках подготовки к участию России в 2020 году в заседании G20, на котором будет представлен передовой опыт страны в области предупреждения коррупции в частном секторе, в том числе организациями с госучастием.

Среди участников конференции — представители управления президента России по вопросам противодействия коррупции, Генпрокуратуры, Минтруда, деловых объединений, эксперты научных и образовательных учреждений.

В ходе первого дня обсуждались вопросы нормативно-правовой базы и организационных основ профилактики коррупции в организациях, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ответственности организаций и их сотрудников за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Второй день конференции посвятят антикоррупционному правовому просвещению, профилактике коррупции в бизнес-среде, актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции в организациях.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о понятии «коррупционное правонарушение».

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