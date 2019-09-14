СК начал проверку по факту ЧП с севшим на мель судном в Югре
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- РИА Новости
«Следователями Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России запрошены судовые документы, акты технического освидетельствования судна, должностные документы на членов экипажа», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в момент происшествия на борту находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.
В настоящее время сотрудники следственного управления на транспорте устанавливают число пострадавших и сумму нанесённого владельцу судна ущерба, а также выясняют причины произошедшего.
Ранее сообщалось о госпитализации двух из трёх пострадавших при ЧП с судном «Метеор» в Югре.