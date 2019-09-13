В Липецке проводят проверку по факту травмирования подростка в трансформаторной будке
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- РИА Новости
Пострадавшая госпитализирована с тяжёлыми электрическими ожогами. По предварительным данным, её ударило током в трансформаторной будке.
«Сообщение о ребёнке, предположительно, с электротравмой, поступило из медицинского учреждения в четверг, 12 сентября», — заявила врио руководителя пресс-службы Ольга Снежкова.
По её словам, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке.