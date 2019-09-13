В Липецке проводят проверку по факту травмирования подростка в трансформаторной будке

В Липецке организовали проверку по факту травмирования 13-летней девочки, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

Пострадавшая госпитализирована с тяжёлыми электрическими ожогами. По предварительным данным, её ударило током в трансформаторной будке.

«Сообщение о ребёнке, предположительно, с электротравмой, поступило из медицинского учреждения в четверг, 12 сентября», — заявила врио руководителя пресс-службы Ольга Снежкова.

По её словам, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке.