В Липецке проводят проверку по факту травмирования подростка в трансформаторной будке

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В Липецке организовали проверку по факту травмирования 13-летней девочки, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.
В Липецке проводят проверку по факту травмирования подростка в трансформаторной будке
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Пострадавшая госпитализирована с тяжёлыми электрическими ожогами. По предварительным данным, её ударило током в трансформаторной будке.

«Сообщение о ребёнке, предположительно, с электротравмой, поступило из медицинского учреждения в четверг, 12 сентября», — заявила врио руководителя пресс-службы Ольга Снежкова.

По её словам, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело по факту гибели подростка в трансформаторной будке.

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