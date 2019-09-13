В Совфеде оценили ситуацию вокруг восьмичасового рабочего дня

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию вокруг восьмичасового рабочего дня.
В Совфеде оценили ситуацию вокруг восьмичасового рабочего дня
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как отметил сенатор, норма определена специально для работодателей. Вместе с тем, сказал Рязанский, работник может трудиться и дольше по договорённости с руководством.

«У нас огромное количество людей сами зарабатывают себе на жизнь, в том числе малые предприниматели, личные подсобные хозяйства. Им вообще никто не нужен для того, чтобы устанавливать себе норму трудовой занятости. Поэтому современная занятость в России очень пёстрая», — заявил сенатор.

Ранее вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко заявил, что правительство не обладает полномочиями по регулированию продолжительности трудового процесса, которая закреплена в Трудовом кодексе.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с гибким графиком.

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