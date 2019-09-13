В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.
В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году
  • РИА Новости

«Всё, что касается улучшения материального положения матерей и маленьких детей, это, конечно, приоритетная тема. В том числе она всегда звучит в Совете Федерации. Поэтому такие решения, конечно, нужно поддерживать», — заявил он.

По его словам, идёт системная работа руководства страны для обеспечения достатка матерей и детей.

Со своей стороны, заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал необходимым стимулирование рождаемости для России.

«Правильно и то, что этот инструмент индексируется в соответствии с прогнозируемой инфляцией», — считает он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.

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