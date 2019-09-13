В «Автодоре» прокомментировали подмосковное ДТП, в результате которого на трассу упал пешеходный переход

Пешеходный переход, упавший на трассу А107 в Московской области, не был введён в эксплуатацию, сообщает телеканал «360».

«Он находится на отрезке ЦКАД-5, где идёт реконструкция дороги. Эти пешеходные переходы не действуют для пешеходов, они закрыты. Рядом обычный пешеходный переход, с зеброй и светофорами», — заявила начальник пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

По её словам, грузовик вёз негабаритный груз, и было необходимо получить разрешение у Росавтодора и предоставить всю документацию по габаритам, должен был быть составлен маршрут, где именно этот груз можно провезти.

Ранее сообщалось, что пострадавших нет. Движение было перекрыто в обе стороны.

Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.