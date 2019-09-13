В «Автодоре» прокомментировали подмосковное ДТП, в результате которого на трассу упал пешеходный переход
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- РИА Новости
«Он находится на отрезке ЦКАД-5, где идёт реконструкция дороги. Эти пешеходные переходы не действуют для пешеходов, они закрыты. Рядом обычный пешеходный переход, с зеброй и светофорами», — заявила начальник пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.
По её словам, грузовик вёз негабаритный груз, и было необходимо получить разрешение у Росавтодора и предоставить всю документацию по габаритам, должен был быть составлен маршрут, где именно этот груз можно провезти.
Ранее сообщалось, что пострадавших нет. Движение было перекрыто в обе стороны.
Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.