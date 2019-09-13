В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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Разведывательную деятельность у границ России за неделю вели 27 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты российских Вооружённых сил «Красная звезда».

При этом российские истребители дежурных сил противовоздушной обороны выполнили 17 вылетов.

Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В августе самолёт ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провёл разведку у берегов Крыма.

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