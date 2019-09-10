СМИ: В Россию пытались ввезти 70,8 тысячи тонн запрещённой продукции с начала года

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В январе-августе 2019 года в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. тонн запрещённой продукции, что в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).
СМИ: В Россию пытались ввезти 70,8 тысячи тонн запрещённой продукции с начала года
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Качество обнаружения такой продукции улучшилось, поскольку к работе подключили вертолёты и беспилотники, которые отслеживают движение большегрузов, следующих по объездным трассам, минуя таможенные пункты.

Мобильные группы ФТС также получили полномочия самостоятельно останавливать и досматривать фуры, отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали крупную партию сильнодействующих веществ из Казахстана.

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