СМИ: В Россию пытались ввезти 70,8 тысячи тонн запрещённой продукции с начала года
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- РИА Новости
Качество обнаружения такой продукции улучшилось, поскольку к работе подключили вертолёты и беспилотники, которые отслеживают движение большегрузов, следующих по объездным трассам, минуя таможенные пункты.
Мобильные группы ФТС также получили полномочия самостоятельно останавливать и досматривать фуры, отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области задержали крупную партию сильнодействующих веществ из Казахстана.