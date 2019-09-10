Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин

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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обстоятельствами, осуждённых по нетяжким статьям.
Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Кузнецова направила... предложение провести амнистию в отношении ряда категорий граждан», — говорится в сообщении пресс-службы Института уполномоченных по правам ребёнка.

Отмечается, что планируется при определённых условиях освобождать от наказания лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, беременных женщин, женщин, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.

«При этом действие данной амнистии не будет распространяться на осуждённых за особо тяжкие преступления, лишённых родительских прав, на совершивших преступления против несовершеннолетних, на осуждённых два и более раз, на особо опасных рецидивистов», — говорится в заявлении. 

7 июня Кузнецова оценила ситуацию с демографией в мире и в России.

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