Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обстоятельствами, осуждённых по нетяжким статьям.

«Кузнецова направила... предложение провести амнистию в отношении ряда категорий граждан», — говорится в сообщении пресс-службы Института уполномоченных по правам ребёнка.

Отмечается, что планируется при определённых условиях освобождать от наказания лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, беременных женщин, женщин, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.

«При этом действие данной амнистии не будет распространяться на осуждённых за особо тяжкие преступления, лишённых родительских прав, на совершивших преступления против несовершеннолетних, на осуждённых два и более раз, на особо опасных рецидивистов», — говорится в заявлении.

7 июня Кузнецова оценила ситуацию с демографией в мире и в России.