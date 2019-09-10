Эксперт оценил данные о том, что более 20 млн россиян будут подвержены риску автоматизации к 2030 году

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Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за введения роботов в эксплуатацию.
Эксперт оценил данные о том, что более 20 млн россиян будут подвержены риску автоматизации к 2030 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Для понимания возможного развития ситуации на рынке труда достаточно посмотреть на опыт США за более длительный период — с 1990-х годов и по настоящее время. Массовой потери рабочих мест и исчезновения кучи компетенций не произошло», — заявил он.

По его словам, в России средняя цена промышленного робота составляет от 8 млн рублей, а средняя стоимость рабочего года человека оценивается в 350—400 тыс. рублей.

Как пояснил эксперт, перед внедрением робота нужно понимать, что он должен работать 20 лет без инвестиций в обслуживание и ремонт, но такое предположение звучит фантастически.

Сафонов добавил, что к 2030 году никаких фатальных трансформаций на рынке труда в стране не будет.

Ранее «Известия» со ссылкой на РАНХиГС сообщали, что «рискам цифровизации и автоматизации» могут быть подвержены 20,1 млн человек, а решить эту проблему, вероятно, можно будет с помощью введения налога на роботов.

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