«Росконтроль» отчитался об итогах проверки зернёного творога

«Росконтроль» отчитался о результатах проверки зернёного творога из отечественных магазинов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

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РИА Новости

Специалисты исследовали продукцию брендов «Избёнка», «Карат», «Романов луг», «Искренне Ваш», «Волоколамский молочный завод», «Рузский», «Савушкин». Лучшими названы марки «Рузский», «Савушкин», «Искренне Ваш» и «Романов луг». Творог «Карата» попал в список товаров с замечаниями из-за неудовлетворительных органолептических показателей, творог «Избёнки» и «Волоколамского молочного завода» — в чёрный список, в частности из-за бактерий группы кишечной палочки и повышенного содержания дрожжей. Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста.