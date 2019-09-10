«Росконтроль» отчитался об итогах проверки зернёного творога
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- РИА Новости
Специалисты исследовали продукцию брендов «Избёнка», «Карат», «Романов луг», «Искренне Ваш», «Волоколамский молочный завод», «Рузский», «Савушкин».
Лучшими названы марки «Рузский», «Савушкин», «Искренне Ваш» и «Романов луг».
Творог «Карата» попал в список товаров с замечаниями из-за неудовлетворительных органолептических показателей, творог «Избёнки» и «Волоколамского молочного завода» — в чёрный список, в частности из-за бактерий группы кишечной палочки и повышенного содержания дрожжей.
Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» проверил качество слоёного бездрожжевого теста.