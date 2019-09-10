Жителям Москвы будут напоминать отвести ребёнка на прививку через СМС

Жителям Москвы будут отправлять СМС с напоминанием о необходимости отвести ребёнка на прививку, а также с информацией о последствиях отказа от этой процедуры, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Система позволяет не только сохранять информацию о сделанных прививках, но и указывать причины, по которым ребёнок не был привит. Для столичного здравоохранения этот сервис важен ещё и тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребёнка», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Как отметил глава департамента Алексей Хрипун, в базе данных «содержатся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей».

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что более 20 млн прививок от гриппа сделали в столице за три года.