Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

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Моряки из России спасли северокорейского рыбака, который несколько часов дрейфовал у берегов Приморья на куске пенопласта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального погрануправления ФСБ.

«Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком всё нормально, его вскоре отправят на родину», — рассказали агентству.

По словам российских рыбаков, кореец пробыл в воде около десяти часов. Иностранца спасли и напоили чаем.

Отмечается, что многие иностранные суда скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна «Линлин».

В августе у берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков

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