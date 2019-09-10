Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

Моряки из России спасли северокорейского рыбака, который несколько часов дрейфовал у берегов Приморья на куске пенопласта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального погрануправления ФСБ.

«Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком всё нормально, его вскоре отправят на родину», — рассказали агентству. По словам российских рыбаков, кореец пробыл в воде около десяти часов. Иностранца спасли и напоили чаем. Отмечается, что многие иностранные суда скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна «Линлин». В августе у берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков.