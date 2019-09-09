В ДТП под Пензой погибли три человека
- РИА Новости
«По предварительным данным, столкнулись автомобили LADA Granta под управлением 33-летнего водителя и Mercedes-Benz под управлением 34-летнего водителя. В результате водитель и две пассажирки «Лады» 27 и пяти лет от полученных травм скончались на месте», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.
Водитель Mercedes госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области.