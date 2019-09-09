В ДТП под Пензой погибли три человека

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В Пензенской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека, включая ребёнка.
В ДТП под Пензой погибли три человека
  • РИА Новости

«По предварительным данным, столкнулись автомобили LADA Granta под управлением 33-летнего водителя и Mercedes-Benz под управлением 34-летнего водителя. В результате водитель и две пассажирки «Лады» 27 и пяти лет от полученных травм скончались на месте», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.

Водитель Mercedes госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области.

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