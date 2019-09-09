Подведены итоги совместной поисковой экспедиции военнослужащих России и Германии в Ленобласти
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В частности, в Кировском районе нашли передовую линию немецко-фашистских войск. Поисковики также обнаружили большое количество элементов вооружения, боеприпасов, предметов быта.
Кроме того, участники экспедиции облагородили воинские кладбища и братские могилы на Невском пятачке и Синявинских высотах, а также на немецком мемориальном кладбище в Сологубовке.
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