Подведены итоги совместной поисковой экспедиции военнослужащих России и Германии в Ленобласти

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Подведены итоги совместной поисковой экспедиции военнослужащих России и Германии в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Подведены итоги совместной поисковой экспедиции военнослужащих России и Германии в Ленобласти
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В частности, в Кировском районе нашли передовую линию немецко-фашистских войск. Поисковики также обнаружили большое количество элементов вооружения, боеприпасов, предметов быта.

Кроме того, участники экспедиции облагородили воинские кладбища и братские могилы на Невском пятачке и Синявинских высотах, а также на немецком мемориальном кладбище в Сологубовке.

Делегация из ФРГ в сопровождении российских коллег посетила и военно-исторические музеи.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в Великую Отечественную войну.

Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.

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