В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях

В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.

«Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В онкоцентре отметили, что в работу детского института были внесены изменения для более эффективного оказания помощи детям со злокачественными новообразованиями в соответствии с мировыми медицинскими стандартами.

Ранее СМИ сообщали, что с приходом нового руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой из онкоцентра уволились несколько онкологов, а персонал написал открытое обращение с просьбой восстановить нормальную атмосферу в коллективе.

В конце августа стало известно, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Позднее, как передавало URA.RU, они забрали заявления после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, который пообещал им своевременную оплату ночных и сверхурочных работ.