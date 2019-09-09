В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях
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- РИА Новости
«Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологии нет», — говорится в сообщении пресс-службы.
В онкоцентре отметили, что в работу детского института были внесены изменения для более эффективного оказания помощи детям со злокачественными новообразованиями в соответствии с мировыми медицинскими стандартами.
Ранее СМИ сообщали, что с приходом нового руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой из онкоцентра уволились несколько онкологов, а персонал написал открытое обращение с просьбой восстановить нормальную атмосферу в коллективе.
В конце августа стало известно, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Позднее, как передавало URA.RU, они забрали заявления после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым, который пообещал им своевременную оплату ночных и сверхурочных работ.