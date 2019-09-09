Во Владимире завели дело по факту смерти 25-летней женщины в роддоме

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Во Владимире завели уголовное дело по факту смерти 25-летней женщины в роддоме, сообщает kp.ru.
Во Владимире завели дело по факту смерти 25-летней женщины в роддоме
  • РИА Новости

По данным следователей, беременная поступила в медицинское учреждение 5 сентября. На следующий день у неё начались роды, которые, по предварительным данным, проходили в контролируемом режиме. Затем женщине стало плохо, и потребовалось вмешательство реаниматолога. Вечером 6 сентября пациентка скончалась.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Дочь женщины находится в областной детской больнице под наблюдением врачей.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет организовал проверку информации о жительнице Хабаровска, которая, как утверждается, самостоятельно родила на полу в роддоме.

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