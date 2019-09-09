Эксперт прокомментировал предложения ГИБДД по изменению подготовки водителей и обмену прав

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложения ГИБДД по изменению подготовки водителей и обмену прав.

«Это действительно интересное предложение. Надеюсь, оно пройдёт, потому что подготовка водителей поднимается на новый уровень. Особенно это касается водителей грузовых автомобилей и автобусов. То же самое относится к подготовке мотоциклистов», — заявил он.

Как отметил эксперт, инициатива помогает понять, какие права выдавать тем, кто управляет современными средствами мобильности.

По мнению Моржаретто, это отразится и на безопасности, но не сразу.

«Здесь нужно ожидать хороших результатов через несколько лет, но они, без сомнения, будут», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.

Заместитель начальника ГИБДД России Олег Понарьин в беседе с ФАН заявил, что в стране могут открыть учебные центры ПДД для школьников.