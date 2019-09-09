Минтруд заявил о снижении средней продолжительности безработицы

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В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России заявили о снижении средней продолжительности безработицы.
Минтруд заявил о снижении средней продолжительности безработицы
  • РИА Новости

«Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных», — указывается в заявлении ведомства.

В Министерстве уточнили, что наиболее значительное снижение средней продолжительности безработицы достигнуто среди молодёжи — с 5,2 до 4,4 месяца.

В ведомстве добавили, что за первое полугодие 2019 года в качестве безработных зарегистрировано 885,4 тыс. граждан, что на 18,7% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Данную динамику Минтруд связывает с повышением размера пособия по безработице.

Ранее эксперты проанализировали ситуацию на рынке труда в российских регионах.

5 августа член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин заявил URA.RU, что 15 млн граждан России могут в будущем остаться без работы в связи с невостребованностью их профессий на рынке.

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