Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

У тех, кто был задержан 7 сентября на предприятии «Роскосмоса», нашли «много интересного», заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Я думаю, ими не только полиция будет интересоваться», — цитирует Интерфакс Рогозина.

Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.

Задержание прошло до периметра безопасности, который находится в ведении ведомственной охраны «Роскосмоса».

«Сначала была задержана небольшая группа, потом выяснилось, что появятся их товарищи. Товарищей упаковали, отдали их в полицию. Вандалы они или не вандалы, а кто-то поинтереснее», — отметил он.

По его словам, самое важное, что сработала система безопасности.

«Моё отношение к любым проникновениям, любым нарушениям отрицательное. Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности», — добавил он.

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.

В корпорации отмечали, что злоумышленники проникли на территорию для фотографирования и размещения снимков в интернете.