В Курганской области вынесли приговор по делу о незаконной миграции

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Житель Целинного района получил полтора года колонии за организацию канала незаконной миграции, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Курганской области.
В Курганской области вынесли приговор по делу о незаконной миграции
  • РИА Новости

57-летний обвиняемый находился в сговоре с гражданином Казахстана.

«Мужчина должен был перевозить мигрантов на надувной лодке, а затем доставлять их на личном автомобиле в соседнее село, откуда иностранцы добирались до Кургана уже самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

У обвиняемого также конфисковали автомобиль ВАЗ, надувную лодку и телефон, которые он использовал при совершении преступлений. Его сообщник объявлен в розыск.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции.

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