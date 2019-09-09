В Курганской области вынесли приговор по делу о незаконной миграции

Житель Целинного района получил полтора года колонии за организацию канала незаконной миграции, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Курганской области.

57-летний обвиняемый находился в сговоре с гражданином Казахстана.

«Мужчина должен был перевозить мигрантов на надувной лодке, а затем доставлять их на личном автомобиле в соседнее село, откуда иностранцы добирались до Кургана уже самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

У обвиняемого также конфисковали автомобиль ВАЗ, надувную лодку и телефон, которые он использовал при совершении преступлений. Его сообщник объявлен в розыск.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани вынесли приговор двум обвиняемым в организации незаконной миграции.