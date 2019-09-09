СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Грозном

Короткая ссылка
В Грозном возбудили уголовное дело после того, как мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Ленинском районе города, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Грозном
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Дело возбуждено по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия», — заявил РИА Новости официальный представитель ведомства.

Он также уточнил, что нападавший был местным жителем 2001 года рождения.

«По найденным при убитом документам установлено, что это местный житель 2001 года рождения», — сказал сотрудник СК.

Ранее в Грозном силовики ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

В конце мая телеканал «360» также передавал, что в подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить