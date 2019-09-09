СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы по полицейским в Грозном
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- РИА Новости
«Дело возбуждено по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия», — заявил РИА Новости официальный представитель ведомства.
Он также уточнил, что нападавший был местным жителем 2001 года рождения.
«По найденным при убитом документам установлено, что это местный житель 2001 года рождения», — сказал сотрудник СК.
Ранее в Грозном силовики ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
В конце мая телеканал «360» также передавал, что в подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета.