В ДТП в Краснодарском крае погибли четверо членов УИК

При столкновении двух машин в Отрадненском районе Краснодарского края в ночь на понедельник, 9 сентября, погибли четверо членов участковой избирательной комиссии (УИК) станицы Подгорной. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Сегодня ночью в Отрадненском районе Краснодарского края в автомобильной аварии погибли четверо человек: председатель УИК станицы Подгорной и ещё трое членов комиссии, которые ехали в территориальную комиссию как раз с избирательной документацией», — сообщила она, открывая заседание Центризбиркома по итогам единого дня голосования.

Памфилова уточнила, что МВД уже организовало проверку по факту ДТП.

«Выражаем глубочайшие соболезнования всем близким, нашим коллегам. Люди практически погибли на служебном посту», — добавила глава ЦИК и призвала присутствующих почтить память погибших минутой молчания.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Краснодарском крае погибли пять человек.

Также URA.RU информировало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.