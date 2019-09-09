Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах

Как говорится в исследовании РИА Новости, по итогам 2018 года ситуация на рынке труда в российских регионах улучшилась.

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом в субъектах России, в частности, снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты. Всего же при составлении соответствующего рейтинга регионов были проанализированы девять показателей.

По данным исследования, лидерами в списке остались Москва и Санкт-Петербург. В этих городах соответствующий индекс рынка труда превышает 90 баллов. Третью позицию в рейтинге занимает Московская область с 81,3 балла. В пятёрку лучших также вошли Югра (78 баллов) и Татарстан (72,2 балла).

Вместе с этим у Тувы и Карачаево-Черкесской Республики значение индекса оказалось менее 20 баллов. Плохие показатели также продемонстрировали Ингушетия, Калмыкия и Алтай. Эти регионы по критериям специалистов набрали 22,7, 23,4 и 23,9 балла соответственно.

Ранее ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

5 августа член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин заявил URA.RU, что 15 млн граждан России могут в будущем остаться без работы в связи с невостребованностью их профессий на рынке.