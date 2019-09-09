Явка в Хабаровском крае превысила 30%, несмотря на паводок

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Почти 35% избирателей Хабаровского края приняли в воскресенье участие в голосовании, несмотря на сложные погодные условия.

Отмечается, что в регионе объявлен режим ЧС из-за паводка — тайфун «Линлин» стал причиной сильных дождей.

«Хочется отметить высокую активность наших граждан», — цитирует РИА Новости председателя краевого избиркома Геннадия Накушнова.

Он отметил, что граждане шли на избирательные участки, несмотря на дождь и ветер, чтобы реализовать своё конституционное право.

Накушнов также добавил, что в течение воскресенья из-за погодных условий отмечались неоднократные отключения электроэнергии на избирательных участках и в территориальных избиркомах.

Ранее стало известно, что представители МЧС на лодках довозят избирателей из подтопленных районов Хабаровского края до участков.

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