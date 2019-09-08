В Мосгоризбиркоме рассказали о ключе шифрования данных онлайн-выборов

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что ключ шифрования данных онлайн-голосования на выборах депутатов разделён на семь частей и передан на хранение в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой.

«Ключ разбит на семь частей. Один ключ мы передали Памфиловой — председателю ЦИК, один ключ находится в Совете по правам человека, третий ключ у движения «Голос», которые следят за выборами, пытаются найти недостатки, один ключ у меня, и три ключа у председателей участковых комиссий», — сказал Горбунов.

По его словам, после окончания голосования части ключа будут соединены.

«Тогда начнётся расшифровка. Никто ничего не знает. Даже компьютер на котором это всё разделили, он опечатан, убран в сейф. И как только все соберёмся, начнётся процедура сборки этого ключа для расшифровки», — сказал председатель Мосгоризбиркома.

Выборы в столичный парламент в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 45 одномандатных округах. При этом в трёх из них предоставлена экспериментальная возможность электронного голосования.