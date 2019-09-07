Несколько заключённых в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Короткая ссылка
Несколько заключённых в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге демонстративно нанесли себе порезы на руках.
Несколько заключённых в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по региону.

«В исправительной колонии №2 Екатеринбурга несколько осуждённых демонстративно нанесли себе порезы на руках», — сказала собеседница.

Уточняется, что в результате произошедшего никого не госпитализировали. Для жизни и здоровья этих заключённых никакой угрозы нет.

В настоящий момент колония работает в обычном режиме.

Прокуратура и ГУ ФСИН по Свердловской области проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что в цехе металлообработки на территории колонии в Томске произошло возгорание кровли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить