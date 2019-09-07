Несколько заключённых в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по региону.
«В исправительной колонии №2 Екатеринбурга несколько осуждённых демонстративно нанесли себе порезы на руках», — сказала собеседница.
Уточняется, что в результате произошедшего никого не госпитализировали. Для жизни и здоровья этих заключённых никакой угрозы нет.
В настоящий момент колония работает в обычном режиме.
Прокуратура и ГУ ФСИН по Свердловской области проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее СМИ сообщали, что в цехе металлообработки на территории колонии в Томске произошло возгорание кровли.