Несколько заключённых в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

Несколько заключённых в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге демонстративно нанесли себе порезы на руках.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по региону.

«В исправительной колонии №2 Екатеринбурга несколько осуждённых демонстративно нанесли себе порезы на руках», — сказала собеседница.

Уточняется, что в результате произошедшего никого не госпитализировали. Для жизни и здоровья этих заключённых никакой угрозы нет.

В настоящий момент колония работает в обычном режиме.

Прокуратура и ГУ ФСИН по Свердловской области проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что в цехе металлообработки на территории колонии в Томске произошло возгорание кровли.