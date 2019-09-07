В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей

В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Постановление от 31 августа 2019 года №1121. С 2020 года размер денежной части премий Правительства России в области науки и техники для молодых учёных увеличен с 500 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в сообщении кабинета министров.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поручение президента России Владимира Путина кабинету министров проработать меры по обеспечению жильём молодых учёных.