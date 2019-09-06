На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело

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Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
  • © ГУ МЧС по Московской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего», — сказал собеседник.

Отмечается, что под завалами могут находиться ещё два человека, поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее стало известно, что МЧС установило местонахождение тел рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области.

5 сентября в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом произошло обрушение неэксплуатируемого здания. СК начал проверку по факту происшествия.

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