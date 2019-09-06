На одной из улиц Керчи обезвредили две авиабомбы и две ручные гранаты

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На улице Карла Маркса в Керчи обезвредили боеприпасы, информация о которых поступила от одного из местных жителей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу крымского главка МЧС России.
На одной из улиц Керчи обезвредили две авиабомбы и две ручные гранаты
  • РИА Новости

На место прибыли спасатели. Они выяснили, что речь идёт о двух авиационных бомбах весом 10 и 2,5 кг, а также о двух ручных гранатах.

Боеприпасы доставлены на специальный полигон, где их ликвидировали.

«С начала года специалистами обезврежено 18 140 взрывоопасных предметов на суше и в воде в различных районах Крымского полуострова», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининграде ликвидировали 210 гранат и патронов времён Великой Отечественной войны.

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