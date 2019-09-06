В Подмосковье подвели итоги акции «Собери ребёнка в школу»
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Не всем семьям посильны затраты на сбор ребёнка в школу. Именно с целью оказания дополнительной помощи Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует данное мероприятие», — заявила она.
Забралова также поблагодарила всех неравнодушных жителей за участие.
Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».