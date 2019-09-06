В Подмосковье подвели итоги акции «Собери ребёнка в школу»

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В Московской области подвели итоги акции «Собери ребёнка в школу». Помощь получили 7,5 тыс. детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.
В Подмосковье подвели итоги акции «Собери ребёнка в школу»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Не всем семьям посильны затраты на сбор ребёнка в школу. Именно с целью оказания дополнительной помощи Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует данное мероприятие», — заявила она.

Забралова также поблагодарила всех неравнодушных жителей за участие.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».

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