В Подмосковье подвели итоги акции «Собери ребёнка в школу»

В Московской области подвели итоги акции «Собери ребёнка в школу». Помощь получили 7,5 тыс. детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.

«Не всем семьям посильны затраты на сбор ребёнка в школу. Именно с целью оказания дополнительной помощи Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует данное мероприятие», — заявила она.

Забралова также поблагодарила всех неравнодушных жителей за участие.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».