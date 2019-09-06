Власти Камчатки прокомментировали слова Путина о красоте края

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в беседе с Nation News прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о красоте региона.

«У нас растёт туристический поток, и мнение Владимира Владимировича здесь будет очень важно», — сказал он.

Как отметил Илюхин, Камчатка — действительно самое красивое место.

Губернатор также призвал всех желающих посетить полуостров и увидеть собственными глазами этот «бриллиант».

Ранее Путин, выступая на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, рассказал, что не видел в мире ничего красивее Камчатки.