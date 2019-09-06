Власти Камчатки прокомментировали слова Путина о красоте края
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- РИА Новости
«У нас растёт туристический поток, и мнение Владимира Владимировича здесь будет очень важно», — сказал он.
Как отметил Илюхин, Камчатка — действительно самое красивое место.
Губернатор также призвал всех желающих посетить полуостров и увидеть собственными глазами этот «бриллиант».
Ранее Путин, выступая на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, рассказал, что не видел в мире ничего красивее Камчатки.