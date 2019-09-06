В Экологической палате России оценили предложение о стимулах для увеличения объёма геологоразведки в Арктике
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- РИА Новости
«Чем больше будет наша Арктика изучена, тем больше ответственности будет у операторов Арктической зоны. Уйдут случайные игроки, а останутся только те компании, которые понимают свой долг перед будущими поколениями и инвестируют в программы по сохранению окружающей среды», — заявил он.
Как считает Коптев-Дворников, развитие геологоразведки позволит вдохнуть новую жизнь в экопрограммы Арктики.
Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о работе над новой стратегией развития Арктической зоны региона.