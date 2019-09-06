В Экологической палате России оценили предложение о стимулах для увеличения объёма геологоразведки в Арктике

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Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников оценил предложение Минприроды о внедрении стимулов для увеличения объёма геологоразведочных работ в российской Арктической зоне. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В Экологической палате России оценили предложение о стимулах для увеличения объёма геологоразведки в Арктике
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Чем больше будет наша Арктика изучена, тем больше ответственности будет у операторов Арктической зоны. Уйдут случайные игроки, а останутся только те компании, которые понимают свой долг перед будущими поколениями и инвестируют в программы по сохранению окружающей среды», — заявил он.

Как считает Коптев-Дворников, развитие геологоразведки позволит вдохнуть новую жизнь в экопрограммы Арктики.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о работе над новой стратегией развития Арктической зоны региона.

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