В Госдуме рассказали о проекте закона «О частной охранной деятельности»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный разработал проект федерального закона «О частной охранной деятельности», сообщает «Парламентская газета».

Как заявил депутат, документ проходит финальное согласование в правительстве России, а осенью его рассмотрит рабочая группа в нижней палате парламента.

Действующий закон был принят в 1992 году. Он давно устарел, считает Выборный.

«Корректировка действующего закона о частной охране скорее напоминает латание дыр в давно прохудившемся кафтане», — сказал он.

По его словам, новый проект «берёт всё лучшее, что было в старом, и вносит новые формы».

В частности, из документа следует, что частных охранников смогут привлекать к тушению пожаров, причём не только тех, что возникли на объекте, но и лесных.

Выборный также предложил разрешить ЧОП сдавать в аренду имущество другим коммерческим предприятиям.

«Они смогут сдавать транспорт, который не используют, или лишние помещения», — пояснил он.

Кроме того, может быть законодательно введена новая категория охранников — контролёр-распорядитель. Это сотрудник ЧОП, прошедший специальную подготовку и способный отвечать за безопасность на стадионе.

В феврале Росгвардия предложила ужесточить наказание за незаконную охранную деятельность.