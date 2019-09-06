В ХМАО установили размер единовременных выплат для приёмных родителей

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Приёмные родители в Ханты-Мансийском автономном округе вместо ежемесячного пособия будут получать единовременную выплату, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент общественных и внешних связей региона.
В ХМАО установили размер единовременных выплат для приёмных родителей
  • ©pixabay.com

За каждого усыновлённого ребёнка предусмотрена денежная поддержка в размере 300 тыс. рублей, за усыновлённого ребёнка-инвалида — 350 тыс. рублей.

«Такое решение было принято по инициативе участников VI регионального форума замещающих родителей, который прошёл в Ханты-Мансийске, и поддержано жителями округа», — уточнили в департаменте.

Изменения обсуждались на заседании окружного правительства, которое провела губернатор Наталья Комарова.

Также была затронута тема замещающих семей. Если раньше выплату взятых на попечение детей получал каждый родитель, то теперь средства получит только один из них. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в региональную думу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области расширили губернаторскую стипендию для сирот.

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