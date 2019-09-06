Два бизнес-инкубатора начнут работу на Камчатке в 2020 году

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал, что в регионе в 2020 году начнут работу два бизнес-инкубатора для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В рамках национального проекта в Петропавловске-Камчатском в 2020 году начнут работу два бизнес-инкубатора: для субъектов предпринимательской деятельности сферы пищевой промышленности и сферы информационных технологий», — цитирует ТАСС Илюхина.

Он сообщил, что в настоящее время идут подготовительные работы.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что общая сумма кредитов, привлечённых малым и средним предпринимательством Татарстана под поручительства республиканского Гарантийного фонда, превысила 3 млрд рублей

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