Два бизнес-инкубатора начнут работу на Камчатке в 2020 году
«В рамках национального проекта в Петропавловске-Камчатском в 2020 году начнут работу два бизнес-инкубатора: для субъектов предпринимательской деятельности сферы пищевой промышленности и сферы информационных технологий», — цитирует ТАСС Илюхина.
Он сообщил, что в настоящее время идут подготовительные работы.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что общая сумма кредитов, привлечённых малым и средним предпринимательством Татарстана под поручительства республиканского Гарантийного фонда, превысила 3 млрд рублей.