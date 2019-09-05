В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

Короткая ссылка
Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв сообщил, что чаще всего жертвами мошеннических лотерей становятся мужчины среднего возраста, имевшие опыт работы в силовых структурах.

Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил на конференции по информационной безопасности финансовой сферы. 

По его словам, жертвами мошенничества, когда жителей просят предоставлять данные своих карт для участия в лотерее, становятся либо граждане старше 50 лет, либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.

«Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», — заявил Сычёв.

Ранее член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik предупредил о новом способе мошенничества с использованием умных колонок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить