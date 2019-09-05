В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей
Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил на конференции по информационной безопасности финансовой сферы.
По его словам, жертвами мошенничества, когда жителей просят предоставлять данные своих карт для участия в лотерее, становятся либо граждане старше 50 лет, либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.
«Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», — заявил Сычёв.
Ранее член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik предупредил о новом способе мошенничества с использованием умных колонок.