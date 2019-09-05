В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв сообщил, что чаще всего жертвами мошеннических лотерей становятся мужчины среднего возраста, имевшие опыт работы в силовых структурах.

Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил на конференции по информационной безопасности финансовой сферы.

По его словам, жертвами мошенничества, когда жителей просят предоставлять данные своих карт для участия в лотерее, становятся либо граждане старше 50 лет, либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.

«Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», — заявил Сычёв.

Ранее член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в беседе с радио Sputnik предупредил о новом способе мошенничества с использованием умных колонок.