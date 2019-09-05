В Госдуме оценили распоряжение кабмина о средствах на закупку лекарств
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«Это закономерная реакция на ту помощь и поддержку семьям больных детей, которую оказали СМИ, все вместе подхватившие историю о матери, в отчаянии приобретавшей лекарства, не сертифицированные в России», — заявила она.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что некоторые формы необходимых препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в России.
По его словам, решается задача по налаживанию до конца 2023 года выпуска всех необходимых форм препаратов в России, чтобы «обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами».