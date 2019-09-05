В Госдуме оценили распоряжение кабмина о средствах на закупку лекарств

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

«Это закономерная реакция на ту помощь и поддержку семьям больных детей, которую оказали СМИ, все вместе подхватившие историю о матери, в отчаянии приобретавшей лекарства, не сертифицированные в России», — заявила она.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что некоторые формы необходимых препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в России.

По его словам, решается задача по налаживанию до конца 2023 года выпуска всех необходимых форм препаратов в России, чтобы «обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами».