В Госдуме оценили распоряжение кабмина о средствах на закупку лекарств

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Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила распоряжение правительства России о выделении средств из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
В Госдуме оценили распоряжение кабмина о средствах на закупку лекарств
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«Это закономерная реакция на ту помощь и поддержку семьям больных детей, которую оказали СМИ, все вместе подхватившие историю о матери, в отчаянии приобретавшей лекарства, не сертифицированные в России», — заявила она.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что некоторые формы необходимых препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в России.

По его словам, решается задача по налаживанию до конца 2023 года выпуска всех необходимых форм препаратов в России, чтобы «обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами».

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