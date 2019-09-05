Эксперт прокомментировал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

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Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
Эксперт прокомментировал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как считает эксперт, это достаточно удачная мера с точки зрения того, что она позволит задержать молодёжь в регионе.

«Которая в противном случае может просто уехать в европейскую часть России», — пояснил он.

По его мнению, общий эффект от такого решения зависит от комплекса мер по Дальнему Востоку.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых.

URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой.

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