Эксперт оценил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
- РИА Новости
«Люди должны накопить средства, всё просчитать. Не так много людей живёт на Дальнем Востоке, и не так много молодых семей готовы брать кредиты. Эти 2% привязаны и к «дальневосточному гектару». Люди взяли «гектар», а денег на строительство нет. Какой-то части семей это поможет», — заявила она.
Как считает эксперт, также важно помочь молодым семьям поддерживать связь с родственниками, с расширенными семьями.
Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею запустить специальную ипотечную программу в ДФО.