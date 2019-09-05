Эксперт оценил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

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Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с радио Sputnik оценила идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
Эксперт оценил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
  • РИА Новости

«Люди должны накопить средства, всё просчитать. Не так много людей живёт на Дальнем Востоке, и не так много молодых семей готовы брать кредиты. Эти 2% привязаны и к «дальневосточному гектару». Люди взяли «гектар», а денег на строительство нет. Какой-то части семей это поможет», — заявила она.

Как считает эксперт, также важно помочь молодым семьям поддерживать связь с родственниками, с расширенными семьями.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею запустить специальную ипотечную программу в ДФО.

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