Более 20 млн прививок от гриппа сделали в Москве за три года

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Более 20 млн прививок от гриппа сделали в столице за три года, сообщает сайт «Москва 24».
Более 20 млн прививок от гриппа сделали в Москве за три года
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Горожане проходили вакцинацию в поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах. С 2016 года там сделано 670 тыс. прививок.

«Интерес к кампании по мобильной вакцинации среди горожан растёт год от года, для москвичей такой формат можно уже считать привычным», — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Защитный эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится примерно год, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.

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