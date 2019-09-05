Более 20 млн прививок от гриппа сделали в Москве за три года
- © Николай Хижняк
- РИА Новости
Горожане проходили вакцинацию в поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах. С 2016 года там сделано 670 тыс. прививок.
«Интерес к кампании по мобильной вакцинации среди горожан растёт год от года, для москвичей такой формат можно уже считать привычным», — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Защитный эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится примерно год, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.