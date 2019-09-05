В Подмосковье оценили помощь Японии в борьбе с мусором

В Московской области оценили помощь Японии в борьбе с мусором. Об этом сообщает телеканал «360».

«Нас учили японские специалисты, показывали документальные фильмы, когда гавань Токийского залива на метр была покрыта отходами. Рассказали про опыт, когда Япония строила до 100 заводов по термической обработке отходов в год», — заявил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

По его словам, за 30 лет Япония смогла свести вопрос с мусором к нулю.

Как отметил Хромушин, речь идёт не просто о покупке импортных технологий.

«Самые важные части на таких заводах — это котлы. Сегодня их производство локализовано на нашем Подольском заводе ЗиО», — пояснил он.

В рамках Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что японские специалисты построят в Подмосковье мусоросжигательный завод.

«Хорошо, что сегодня всему широкому общественному мнению была сообщена официальная позиция японского руководства», — заявил Хромушин.

Министр добавил, что после окончания строительства все процессы будут под контролем японских специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок.