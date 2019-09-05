В Приморье создадут международный центр ядерных технологий

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«Росатом», министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ДВФУ подписали соглашение о создании международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики на острове Русский.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как уточняется, этот центр даст возможность студентам, аспирантам и учёным Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей («цифровых двойников») научно-исследовательских установок «Росатома».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.

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