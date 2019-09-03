Источник: угроза взрыва на Павелецком вокзале оказалась ложной

Угроза взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве оказалась ложной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Никаких опасных для жизни предметов найдено не было. Тем не менее в целях обеспечения безопасности из здания были эвакуированы порядка 200 человек», — сказал он.

Как отмечается, в настоящее время вокзал работает в обычном режиме.

Ранее стало известно, что пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.

В середине июня URA.RU передавало, что из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.