Источник: угроза взрыва на Павелецком вокзале оказалась ложной

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Угроза взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве оказалась ложной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Никаких опасных для жизни предметов найдено не было. Тем не менее в целях обеспечения безопасности из здания были эвакуированы порядка 200 человек», — сказал он.

Как отмечается, в настоящее время вокзал работает в обычном режиме.

Ранее стало известно, что пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании

В середине июня URA.RU передавало, что из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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