В Сочи ликвидировали открытое горение в четырёхэтажном доме
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме в Сочи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.
«В 02.47 ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — указано в сообщении.
В результате пожара пострадал один человек.
Ранее URA.RU передавало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.
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