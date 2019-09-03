В Сочи ликвидировали открытое горение в четырёхэтажном доме

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме в Сочи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

«В 02.47 ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — указано в сообщении. В результате пожара пострадал один человек. Ранее URA.RU передавало, что из-за пожара в жилом доме в Нижневартовске были эвакуированы 66 человек.