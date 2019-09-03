Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре
Отмечается, что в дополнительный период смогут сдать экзамены учащиеся, которые не прошли государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получили неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам — русскому языку и математике.
«Экзамены в дополнительный период пройдут во всех регионах России, для их проведения будет организовано 153 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в том числе два ППЭ на базе медицинских учреждений и семь ППЭ на дому», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
В проведении экзаменов в сентябре будут задействованы около 3,6 тыс. организаторов и порядка 400 технических специалистов.
Ранее Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году.