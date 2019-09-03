Адвокат заявила о задержании журналиста Азара в Москве

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Адвокат Татьяна Молоканова заявила, что журналист «Новой газеты» Илья Азар задержан за повторное нарушение порядка проведения митинга. Он ожидает составления административного протокола в отделе полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Илье Азару вменяют нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения митинга), он был задержан сегодня в 21:10», — сообщила Молоканова.

По её словам, журналиста на ночь оставят в отделе МВД по Красносельскому району. Адвокат уточнила, что «завтра в 9 утра планируется составление протокола».

Также Молоканова заявила, что задержание Азара может быть связано с организацией несогласованной акции в российской столице 31 августа.

Ранее пресс-секретарь незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь Александра Лукьяненко сообщила о её задержании. Адвокат Иван Сустин заявил, что едет в ОВД, чтобы прояснить ситуацию с задержанием Соболь.

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