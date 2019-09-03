Адвокат заявила о задержании журналиста Азара в Москве
«Илье Азару вменяют нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения митинга), он был задержан сегодня в 21:10», — сообщила Молоканова.
По её словам, журналиста на ночь оставят в отделе МВД по Красносельскому району. Адвокат уточнила, что «завтра в 9 утра планируется составление протокола».
Также Молоканова заявила, что задержание Азара может быть связано с организацией несогласованной акции в российской столице 31 августа.
Ранее пресс-секретарь незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь Александра Лукьяненко сообщила о её задержании. Адвокат Иван Сустин заявил, что едет в ОВД, чтобы прояснить ситуацию с задержанием Соболь.