На мемориале «Примирённые смертью взывают к миру» в Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в Великую Отечественную войну, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Представители отдельного поискового специального батальона ЗВО вместе с коллегами из ФРГ во время траурной церемонии возложили цветы и венки. Также была проведена минута молчания.

Немецкая делегация приехала в Санкт-Петербург для поисковых операций вместе с российскими военнослужащими в Кировском районе Ленинградской области, где находятся сотни захоронений и неисследованных мест боёв.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.