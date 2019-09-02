В Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в Великую Отечественную войну

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На мемориале «Примирённые смертью взывают к миру» в Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в Великую Отечественную войну, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В Кронштадте военные России и Германии почтили память погибших в Великую Отечественную войну
  • © Денис Гришкин
  • РИА Новости

Представители отдельного поискового специального батальона ЗВО вместе с коллегами из ФРГ во время траурной церемонии возложили цветы и венки. Также была проведена минута молчания.

Немецкая делегация приехала в Санкт-Петербург для поисковых операций вместе с российскими военнослужащими в Кировском районе Ленинградской области, где находятся сотни захоронений и неисследованных мест боёв.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.

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