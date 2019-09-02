В Госдуме прокомментировали результаты опроса об уровне квалификации школьных учителей

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Первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал результаты опроса, согласно которым 78% родителей в России положительно оценивают уровень квалификации преподавателей в школе, в которой учится их ребёнок.
В Госдуме прокомментировали результаты опроса об уровне квалификации школьных учителей
  • © duma.gov.ru

Как отметил депутат, разница между завышенными требованиями и тем, что может предоставить школа, существует.

«Это, может быть, в какой-то мере позитивно, так как после 1990-х годов родители стали чаще обращать внимание на качество образования. Они понимают, что образование — это такое же базовое условие успеха, как и здоровье», — сказал Онищенко.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ сообщало, что 16% родителей отрицательно оценили уровень квалификации, ещё 6% затруднились с ответом.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН оценила предложение продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.

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